Gölbaşı Belediyesi 2 bin bayrak dağıttı Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 2 bin Türk bayrağı dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 2 bin Türk bayrağı dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram coşkusunun evlerde yaşandığını belirtti.

Esnaf ve vatandaşlara 2 bin bayrak dağıttıklarını anlatan Şimşek "Bu özel günün coşkusunu yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün bayrak dağıtımlarımızı tamamladık ve 2 binin üzerinde bayrağı vatandaşlarımızla buluşturduk. Vefa Gurubuna da bin adet bayrak teslimi sağladık. Gençlerimizin bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA