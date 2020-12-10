Gölbaşı Belediyesi, 1. Etap Bisiklet Yolu'nu tamamladı
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Gölbaşı Belediyesi, 1. Etap Bisiklet Yolu'nu tamamladı

10.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:08
Gölbaşı Belediyesi, 1. Etap Bisiklet Yolu'nu tamamladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi'nin tamamlanarak hizmete açıldığını duyurdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi'nin tamamlanarak hizmete açıldığını duyurdu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, vatandaşların Mogan Gölü manzarası eşliğinde bisiklet sürme keyfini yaşayacağını belirterek, projenin Gölbaşı'na hayırlı olmasını temenni etti.

İlçede hayata geçen bu proje sayesinde vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek, "Projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecek. Bu kapsamda projelerimiz de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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