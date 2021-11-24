GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR GALİBİYET SERİSİNİ BOZMADI
24 Kasım 2021, Çarşamba HaberlerGÖLBAŞI BELEDİYE SPOR GALİBİYET SERİSİNİ BOZMADIAnkara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediye Spor başarılarına başarı ekliyor.
ANKARA (Habermetre) - 24 Kasım 2021, Çarşamba Haberler
GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR GALİBİYET SERİSİNİ BOZMADI
Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediye Spor başarılarına başarı ekliyor. 4'de 4 yapan takım şampiyonluk hedefliyor.
Muzaffer Gültekin Süper Amatör Lig A Grup'da mücadele gösteren Gölbaşı Belediye Spor 4'de 4 yaparak gururlandırdı. M. T. A Spor'u 4-0 yenen Gölbaşı Belediye Spor puanını 12'ye çıkardı. Başkan Musa Şahin takımın şampiyonluk hedeflediğini söyleyerek "4'de 4 yaparak başladığımız müsabaka bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz şampiyon olmak" dedi. Gölbaşı Belediye Spor gelecek hafta evinde 1926 Polatlı Belediye Spor'u misafir edecek.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise takımı tebrik etti.
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