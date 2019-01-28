Gölbaşı Belediye Spor 2 - Yurt-Kur Spor 1

27 Ocak 2019 Pazar günü oynan maçta, Yurt-Kur Spor'un 16. dk'de Onur Gamberoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gölbaşı Belediye Spor 30. dakikada Batuhan Küçük'ün yuvarlak meşini ağlara göndermesiyle beraberliği yakaladı ve maçın ilk yarısı beraberlikle sonlandı. İkinci yarı oyuna hırslı başlayan Gölbaşı Belediye Spor Ismail Canlı'nın 90. dakikada attığı gol ile skoru 2-1 yapıp 3 puanı takımına kazandırdı.

Gölbaşı Belediye Spor Teknik Direktörü Fırat Al maç sonu yaptığı açıklamada "Kontrollü bir başlangıçla oynamaya başladığımız maçta rakibin bize gol atması sonrası eksiğimizi çabuk fark edip oyun disiplini ve oyun temposunu artırıp gollerle cevap verip galibiyete ulaştık. Aldığımız üç puan için mutluyuz. Yeni transfer olan arkadaşlarımızın çok çabuk adepte olması ve takım kaptanımız Musa Ballı'nın uzun süren sakatlıktan kurtulup toparlanmaya başlaması bizi ayrıca sevindirdi. Maç boyu desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Maçtan sonra Gölbaşı Belediye Spor Kulüp Başkanı Hayatı Çal, teknik direktörü ve takım oyuncularını tebrik etti.

Kaynak: Bültenler