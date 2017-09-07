Gölbaşı Belediye Meclisi Toplandı

Gölbaşı Belediye Meclisi eylül ayının 3. oturumunu tamamladı.



Gölbaşı Belediyesi AK Parti Meclis Grubu'nun, Seyidi Yusuf Hazretleri'nin türbesinin yapılması için verdiği önerge gündeme alındı.



AK Parti Meclis Üyesi Murat Bey Balta, yaptığı konuşmada, "Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu'yu bizlere kanlarıyla, canlarıyla bilgileri ile bırakan bu eren insanlara maalesef Anadolu insanı olarak gerekli ilgiyi göstermediğimizi düşünüyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğünü de bu işin içine katarak, Seyidi Yusuf Hazretlerini birlikte canlandıralım ve gerçekten Anadolu'nun bir erenine yakışır şekilde Seyidi Yusuf Hazretlerinin türbesini ve zaviyesini yaptırıp Bağiçi köyümüze, Gölbaşı'na ve Ankaramıza kazandıralım." ifadelerini kullandı.



Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla meclis oturumu tamamlandı.