Gölbaşı Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bildiri ile tepki gösterdi
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Gölbaşı Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bildiri ile tepki gösterdi

Gölbaşı Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bildiri ile tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bildiri ile tepki gösterdi.

Gölbaşı Belediye Meclisi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bildiri ile tepki gösterdi.

Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen mayıs ayı birinci oturumunda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Filistinlilerin İsrail'in zulmünden bir an önce kurtulmalarını diledi.

Daha sonra AK Parti, MHP, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin ortak bildirisinde, Kudüs bugünlerde hüzünlü olduğu bildirildi.

İsrail'in Filistin topraklarında olayların bu aşamaya ulaşmasının baş sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail devletinin uyguladığı bu baskı ve zulme meşru müdafaa hakkı kisvesi ile kılıf arayanları, İsrail'in uyguladığı devlet terörünü görmezden gelenleri, Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı karşısında susanları ve Filistinlilere ölüm kusan İsrail devletini kınıyoruz."

Belediye Meclisi bildiride ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini de kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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