Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sebebiyle ara verilen Halk Günü Buluşmaları'na yeniden başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sebebiyle ara verilen Halk Günü Buluşmaları'na yeniden başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ortak akıl anlayışıyla Gölbaşı'nda ikamet eden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Salgın sebebiyle bir süredir yapılamayan toplantıların ilki bugün Gölbaşı Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Şimşek, toplantıya katılan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şimşek, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili birimlere yönlendirdi.

"Dertleri, sıkıntıları birlikte çözelim"

Haftada bir gün gerçekleşecek olan toplantılar hakkında konuşan Şimşek, "Fikirleriniz, talepleriniz bizler için çok önemli. Gölbaşımız için ortak akılla hareket edelim. Dertleri, sıkıntıları birlikte çözelim. Sizleri her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz halk günlerine bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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