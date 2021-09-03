Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Zabıta Müdürlüğü'ne ziyaret
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Zabıta Müdürlüğü'ne ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Zabıta Müdürlüğü'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Zabıta Haftası" dolayısıyla Zabıta Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Zabıta Haftası" dolayısıyla Zabıta Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, zabıta personelinin belediye ile vatandaşlar arasında köprü kurduğunu söyledi.

Zabıta personeline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şimşek, "Zabıta, yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortam sağlıyor." dedi.

Zabıta personeli de ziyaretinden dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Zabıta Müdürlüğü'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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