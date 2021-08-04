Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten yeni iş yeri açan esnafa hayırlı olsun ziyareti
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten yeni iş yeri açan esnafa hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten yeni iş yeri açan esnafa hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yeni dükkan açan esnafı ziyaret ederek, dükkan açma belgesi olan ruhsatlarını bizzat esnafın duvarına astı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yeni dükkan açan esnafı ziyaret ederek, dükkan açma belgesi olan ruhsatlarını bizzat esnafın duvarına astı. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan başkan Şimşek, "Sizler Gölbaşının kandilisiniz" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı esnafın yanında olmaya devam ediyor. Her daim esnafın yanında olduğunu söyleyen Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi ve çalışanları olarak her zaman esnafımızın vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Şükür ki Gölbaşı Belediyesi olarak Gölbaşımız'ı salgın sürecinde ve sonrasında yaptığımız çalışmalarla bugünlere taşıdık. 'Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz' dedik. Yeni iş yerlerini vatandaşların hizmetine sunan siz değerli esnafımızın rızkı bol olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten yeni iş yeri açan esnafa hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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