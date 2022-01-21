HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten minik öğrencilere karne hediyesi

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yarı yıl tatiline giren öğrenciler ile bir araya geldi. Miniklerin karnelerini dağıtıp, sürpriz hediyeler ile buluşturan Şimşek, Gölbaşı'nda hayata geçecek çocuklara dair projelerin de müjdesini verdi.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal ile karne alan çocukları yalnız bırakmadı. Gökçehöyük Mahallesi'nde yarı yıl tatili öncesi çocuklar ile buluşan ve karne dağıtımı gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek verdiği hediyeler ile miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla uzun uzun sohbet ederek her biri ile yakından ilgilenen Başkan Ramazan Şimşek, başarılar diledi. Gölbaşı Belediye Başkanı olabilmek için çok çalıştığını ve başarıya ulaşmanın özveri ve düzenli çalışmadan geçtiğini aktaran Ramazan Şimşek "Ramazan amcanız olarak; sizlerin mutluluk ve huzurla yaşayacağı bir ilçe için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler için birbirinden özel projelerimiz var. Erken yaşta trafik eğitimi alarak bilinç kazanmanız için Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin startını verdik. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeniz ve ilkyardım eğitimi almanız büyük önem taşıyor. İlkyardım ve AFAD eğitimi ile acil durumlarda nasıl davranacağını bilen, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Eymir Mahallesi'nde 6 bin 100 metrekare üzerine kurulu Çocuk Trafik Eğitim Parkı hakkında konuşan Başkan Ramazan Şimşek "Trafik eğitim parkımızda; 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 6 adet dekor bina,1 adet üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi,1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 1 adet 3 - 12 yaş Trafik eğitim pisti bulunuyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Parkımızı, 18 yaşa kadar hitap edebilecek Trafik Eğitim Kompleksi olarak hizmete sunacağız" dedi

Bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip tesis alanında dağcılık ve buz pateni tesislerinin yer alacağı merkezin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Tırmanma duvarına sahip dağcılık alanı, buz pateni pisti ve buz pateni seyir alanı, fuaye, kafeterya ve mutfak, bay-bayan giyinme odaları, antrenör ve yönetim odaları ile açık otopark alanı, tesis içinde hizmet verecek. 7'den 70'e herkesi spora yönlendirmek, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla projelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.