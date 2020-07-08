Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten gençler için proje müjdesi
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten gençler için proje müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Üniversiteliler Caddesi Projesi ile öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten gençler için proje müjdesi
08.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:37

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Üniversiteliler Caddesi Projesi ile öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Gölbaşı Belediyesi Meclis Temmuz ayı toplantısının son oturumu gerçekleştirildi. 2019 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile onaylandığı toplantıda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek mega projelerini açıkladı. Oylama öncesi hem projelerini anlatan hem de geçmiş dönem faaliyet raporlarını sunan Başkan Şimşek, konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunarak başladı. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) ve Üniversiteliler Caddesi ile ilgili sunumunu meclis üyelerine sunan Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi olarak 2019 mali yılı faaliyet raporuyla gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, hesap verme sorumluluğu anlayışıyla hazırladığımız 2019 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. Gölbaşımız için ayakları yere sağlam basan, geleceği öngören ve gelişimini Gölbaşı'nın gücünden ve değerlerinden alan bir anlayış ile çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm faaliyetlerimizde ekonomik gücümüzü, toplumsal faydayı en geniş tabana yaymak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bunu yaparken de tasarruf ilkemizden ödün vermedik. Hesap sorulabilen ve hesap verebilen bir yönetim yapısı oluşturduk. Ortak akıl düsturunu ve bilimi, en gerçek yol gösterici olarak benimsedik. Aydınlık bir geleceğin ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaktan geçtiğini söyledik. Her konudaki yaklaşım ve icraatlarımızı da bu çerçevede şekillendirdik. Herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle çalıştık. Sizlerden aldığımız destekle çağdaş ve yaşanabilir bir kente ulaşmanın ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma gayreti ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle ilçemizi belediyecilikte daha üst seviyelere yükseltmek için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönem içerisinde halkımızı hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli Gölbaşı halkı tüm çalışma arkadaşlarım ve şahsım sizlere daha çağdaş, sürdürülebilir, ulaşımı kolay, modern, yenilikçi, spora ve sağlığa öncelik veren projelerimizi gerçekleştirmek için her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) ile Ankara'da bir ilke imza atacaklarının müjdesini veren Şimşek, "Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ile hayata geçireceğimiz BGMP"yi 9 etapta tamamlamayı amaçlıyoruz. Gölbaşı şehir merkezinde bulunan Konya yolu hattı başta olmak üzere tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanları tek bir dille 'Türk destanları' teması ile tasarlayıp bütünleştireceğiz. Türk destanları teması ile tüm Gölbaşı'nı yeni bir ruha kavuşturacağız. Gölbaşı, baştan aşağı her bir noktası ile kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarına, kent meydanına, sahil sokaklarına, amfi tiyatrolara, konser alanlarına, seyir bahçelerine ve sistem içinde birçok ticari ve sosyal alanlara kavuşacak. Gölbaşı merkezi bambaşka bir şehir dokusuna kavuşacak; ticari, sosyal ve turistik olarak Ankara'nın merkezi haline gelecek" dedi.

"Gençlerin buluşma noktası Gölbaşı olacak"

BGMP'nin bir diğer kolu olan Üniversiteliler Caddesi Projesi'ne büyük önem verdiklerinin altını çizen Şimşek, Üniversiteliler Caddesi Projesi ile ilçedeki öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini aktardı. Proje ile Gölbaşı halkının beklentisinin bulunduğu bir eksikliği gidereceklerine vurgu yapan Şimşek, "Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje içerisinde bulunan sinema salonu binası ile Gölbaşı ilçesindeki ilk sinema salonu olup, uzun yıllardır Gölbaşı halkının beklentisinin bulunduğu bir eksikliği giderecek" açıklamasında bulundu.

Oturum sonrası Fen İşleri Müdürlüğünde marangoz ustası Hakkı Şahin'e, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Mehmet Horuz'a ayın personeli ödülleri verildi. Toplantı sonrası Meclis üyeleri ile Kurban Alanı ve Mogan Gölü 1. Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi proje alanlarına incelemelerde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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