Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye şirketi Bellas şirketi ile banka, maaş promosyon anlaşması kapsamında 872 şirket personeline 3 bin 300 lira maaş promosyonu ödeneceğini belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye şirketi Bellas şirketi ile banka, maaş promosyon anlaşması kapsamında 872 şirket personeline 3 bin 300 lira maaş promosyonu ödeneceğini belirtti.

Gerçekleştirilen açık ihaleye, Gölbaşı'nda şubesi bulunan 3 devlet bankası ve 3 özel banka katıldı.

Belediye Başkanı Şimşek'in talimatıyla belediye yetkililerinin ve Bellas Genel Müdürü Ali İhsan Tunç'un da yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdi.

Promosyonun Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı bildirildi.

Şimşek, çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Allah güzel günlerde, sağlıkla harcamayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Şimşek, salgın sürecinde esnafa verdikleri destekler hakkında da bilgi vererek, çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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