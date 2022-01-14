Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten 2 Yıl Üst Üste %100 Sosyal Denge Tazminatı

Göreve geldiği günden bu zamana kadar sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyen Başkan Ramazan Şimşek "Çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede belediye memurlarımıza dair yapmış olduğumuz Sosyal Denge Tazminatı sözleşmemizi imzaladık. Böylece yine bir ilke imza atarak üst üste 2 yıl sözleşmemizi yenilemiş, çalışanlarımız için güçlü bir kazanım sağlamış olduk. Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.Belediyemizin ekonomisindeki düzelmeye paralel olarak çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Memurların destek ve zamlarla yüzü güldü

"Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk" açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimiz günden beri kurmuş olduğumuz ekonomik denge sayesinde belediyemizin borçlarını ödedik. Sıfır borç ile ilçemiz için çalışmaya gayret gösteriyoruz. 2022 yılı ocak ayı itibarı ile, Belediyemizde çalışan memur arkadaşlarımızın yüzünü güldürmüş olduk."

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