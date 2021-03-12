Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Sokak hayvanlarımıza dokunanlar karşılarında bizi bulacak"
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Sokak hayvanlarımıza dokunanlar karşılarında bizi bulacak"

12.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:57
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çöp yığınlarının arasında yanmış köpek ölüsü bulunmasına ilişkin açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çöp yığınlarının arasında yanmış köpek ölüsü bulunmasına ilişkin açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine yanmış köpek ölülerinin bulunması sonrası Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek harekete geçti. Can dostlara yapılan bu durumun asla kabul edilemeyeceğini aktaran Başkan Şimşek, "Geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz üzücü olaydan sonra yine hayvansever vatandaşlarımızın durumu fark etmeleri üzerine dehşet ile karşılaştık. Öldürülen köpeklerimizin küpelerinden de anladığımız üzere bizim ilçemizin köpekleri değiller. Can dostlarımıza yönelik vahşetin sorumlu ya da sorumlularının ortaya çıkarılması için tüm kurumlarla iş birliği içinde olacağımızın ve tüm hayvanseverlerin acısını paylaştığımızın bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımıza da suç duyurusunda bulunacağız, takipçisi olacağız, peşini de bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: 'Sokak hayvanlarımıza dokunanlar karşılarında bizi bulacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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