Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Kent Konseyi'ni hep birlikte aktif hale getireceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kent Konseyi'ni hep birlikte aktif hale getireceklerini söyledi.

Şimşek, Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, özel bir işletmede düzenlenen programda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kent konseyinin her zaman destekçisi olacağını belirten Şimşek, "Gölbaşı Kent Konseyi'ni hep birlikte aktif hale getirip ilçenin daha güzel noktaya gelmesi için çalışacağız. Her zaman onların yanında yer alacağız. El birliği ile Gölbaşı'mızı hak ettiği yere getirmek için projelerimizi ve yapacaklarımızı ortaya koyacağız. Sizlerin destekleriyle de konseyimizi hem başarılı bir konuma getireceğiz hem de milletimize faydalı bir iş yapmış olacağız." dedi.

Otuzoğlu'nun Gölbaşı'nın tamamına hitap edecek bir liste hazırladığını dile getiren Şimşek, "Gölbaşı öğrenci, tarım bölgesi, turizm ve hayvancılık kentidir. Biz kent konseyini kurarken bunların hepsinin olması gerektiğini söyledik." diye konuştu.

Otuzoğlu da "Ankara'nın göz bebeği ilçeye katkı sunmak amacıyla bir araya gelen konseyimizin asıl amacı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'in ilçemiz için uygulayacağı proje ve faaliyetlere destek olmak, fon bulmak ve projelerden daha fazla kesimin yararlanması için yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal