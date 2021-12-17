Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek "halk gününde" vatandaşlarla buluştu - Haberler
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek "halk gününde" vatandaşlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen "halk günü" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen "halk günü" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şimşek, vatandaşların dertlerine derman olmak için göreve geldikleri günden itibaren çaba gösterdiklerini söyledi.

Öğrenciden esnafa, köylüden çiftçiye her kesimi kucaklayan bir anlayış ile vatandaşların sorununu çözmeye gayret ettiklerini belirten Şimşek, "UYUM projesi ile Gölbaşı'nda 2 bin engelli vatandaşımıza yardım eli uzattık. Gelecek dönemde de desteklerimiz devam edecek." dedi.

Bölge halkının sorunlarını ve ihtiyaçlarını daima ilk ağızdan dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve muhtar ziyaretlerimizde hemşerilerimizin sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla mücadele veriyoruz. Hemşehrilerimizin derdi bizim derdimizdir. Paylaşım Noktası ile de sosyal belediyecilik ilkesini sürdürüyoruz. Yaz kış demeden, meyveden sebzeye, kıyafetten bebek mamasına kadar halkımızın birçok konuda taleplerini karşılıyoruz."

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek halk gününde vatandaşlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek halk gününde vatandaşlarla buluştu

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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