Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 'Halk Günü Buluşmaları'na başladı
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 'Halk Günü Buluşmaları'na başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 'Halk Günü Buluşmaları'na başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek salgın sebebiyle ara verilen 'Halk Günü Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek salgın sebebiyle ara verilen 'Halk Günü Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'ortak akıl' anlayışıyla Gölbaşılı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Salgın sebebiyle bir süredir yapılamayan toplantıların ilki bugün Gölbaşı Belediyesinde gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Şimşek, toplantıya katılan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şimşek, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili birimlere yönlendirdi.

Haftada bir gün gerçekleşecek olan toplantılar hakkında konuşan Başkan Şimşek, "Fikirleriniz, talepleriniz bizler için çok önemli! Gölbaşımız için ortak akılla hareket edelim; dertleri, sıkıntıları birlikte çözelim. Sizleri her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz halk günlerine bekliyorum" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 'Halk Günü Buluşmaları'na başladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 'Halk Günü Buluşmaları'na başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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