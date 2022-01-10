Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, gazetecilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir işletmede düzenlenen kahvaltılı toplantıya Şimşek'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskinler ve gazeteciler katıldı.

Şimşek, belediye olarak basınla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Şimşek, "Bu ülke ve dünyadaki insanların haber almasını sağlayan sizlersiniz. Yaz, kış demeden vatandaşlara dünyada olan bitenleri taşıyan sizlersiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantı sonunda Şimşek, gazetecilere hediye takdim etti.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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