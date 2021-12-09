GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYATLARI KONTROL ETTİ
9 Aralık 2021, Perşembe HaberlerRamazan Şimşek Gölbaşılı Esnaflarla Buluşuyor.
9 Aralık 2021, Perşembe Haberler
Ramazan Şimşek Gölbaşılı Esnaflarla Buluşuyor…
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı esnafın yanında olmaya
devam ediyor. Mahalle mahalle gezerek esnafın sıkıntılarını dinleyen ve anında
çözüme kavuşturan Şimşek'in son durağı Hükümet Caddesi oldu.
Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ve çalışmalarla Gölbaşıların ve
esnafın sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara
vermeden devam ediyor. Esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatan ve esnafla ilçe
hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunan Şimşek "Vatanımıza
milletimize ülkemize hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ortak akılla hareket
ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Gölbaşı için çalışıyoruz. Sizlerin destekleri bizler için
çok önemli. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız. " açıklamasında
bulundu. Esnafın istekleri ile de yakından ilgilenen Başkan Şimşek, Gölbaşı'nda hizmet veren
kadın esnafların baş tacı olduğunun altını çizerek, kadınların iş dünyasındaki önemine dikkat
çekti.
"Her zaman yanınızdayız"
Salgın sebebiyle zor zamanlardan geçen esnafın her daim yanında olduklarını da anımsatan
Başkan Şimşek sözlerine şunları ekledi: "Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta
kalabilmesi adına Gölbaşı Belediyesi olarak esnaflarımıza imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi
sürdüreceğiz. Esnafımızın mutluluğu, ekonominin canlılığı ve şehrin mutluluğu demektir.
Tüm esnafımıza bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. "
Başkan Ramazan Şimşek'in ziyaretlerini oldukça memnun bir şekilde karşılayan esnaf ise,
ilçede yapılan belediye hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek, Şimşek'e ziyaretleri sebebiyle
teşekkür etti.
Habermetre - Son Dakika Haberleri