GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYATLARI KONTROL ETTİ

9 Aralık 2021, Perşembe Haberler

Ramazan Şimşek Gölbaşılı Esnaflarla Buluşuyor…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı esnafın yanında olmaya

devam ediyor. Mahalle mahalle gezerek esnafın sıkıntılarını dinleyen ve anında

çözüme kavuşturan Şimşek'in son durağı Hükümet Caddesi oldu.

Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ve çalışmalarla Gölbaşıların ve

esnafın sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara

vermeden devam ediyor. Esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatan ve esnafla ilçe

hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunan Şimşek "Vatanımıza

milletimize ülkemize hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ortak akılla hareket

ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Gölbaşı için çalışıyoruz. Sizlerin destekleri bizler için

çok önemli. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız. " açıklamasında

bulundu. Esnafın istekleri ile de yakından ilgilenen Başkan Şimşek, Gölbaşı'nda hizmet veren

kadın esnafların baş tacı olduğunun altını çizerek, kadınların iş dünyasındaki önemine dikkat

çekti.

"Her zaman yanınızdayız"

Salgın sebebiyle zor zamanlardan geçen esnafın her daim yanında olduklarını da anımsatan

Başkan Şimşek sözlerine şunları ekledi: "Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta

kalabilmesi adına Gölbaşı Belediyesi olarak esnaflarımıza imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi

sürdüreceğiz. Esnafımızın mutluluğu, ekonominin canlılığı ve şehrin mutluluğu demektir.

Tüm esnafımıza bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. "

Başkan Ramazan Şimşek'in ziyaretlerini oldukça memnun bir şekilde karşılayan esnaf ise,

ilçede yapılan belediye hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek, Şimşek'e ziyaretleri sebebiyle

teşekkür etti.

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