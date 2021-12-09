GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYATLARI KONTROL ETTİ
9 Aralık 2021, Perşembe HaberlerGölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Fiyat DenetimiGölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı'nda bulunan zincir marketlerinfiyatlarını denetledi.
9 Aralık 2021, Perşembe Haberler
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Fiyat Denetimi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı'nda bulunan zincir marketlerin
fiyatlarını denetledi. Piyasa değeri üzerinde satış yapan marketlere cezai işlem
uygulandı.
Çarşıda, pazarda ve markette artan gıda fiyatları tüketicinin sofrasına yansıyor. Üreticiler
artışların sebebini artan ham madde, enerji ve diğer maliyetler olarak belirtirken
perakendeciler ise artışın enflasyondan kaynaklandığını söylüyor. Ancak hem üretimdeki
maliyet artışları hem de tarladan sofraya uzanan yolculukta eklenen maliyetler tüketicinin
belini büküyor. Artan fiyatlar sonrası Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları
inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediye Başkanı olarak
vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yüksek fiyatlar sebebiyle
şikayetlerini bildiriyor. A markette olan bir ürün diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka
markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir
marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. Hem
çalışanlarımızın hem de vatandaşımızın yanındayız. Devletimizde sizlerin yanında ancak bu
fiyatların önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor. Bir yerde fiyat 1 TL bir yerde 40 TL, diğer
yerde 15 TL bu olmaz olamaz. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.
Rekabet ortamı bozuluyor
Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarıda bozduğunu sözlerine ekleyen Başkan
Şimşek "Piyasayı kontrol altında tutan zincir marketler rekabet ortamını da bozuyor. Arada
kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için
elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri
uygulayacağız " açıklamasında bulundu.
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