GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYATLARI KONTROL ETTİ

9 Aralık 2021, Perşembe Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Fiyat Denetimi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı'nda bulunan zincir marketlerin

fiyatlarını denetledi. Piyasa değeri üzerinde satış yapan marketlere cezai işlem

uygulandı.

Çarşıda, pazarda ve markette artan gıda fiyatları tüketicinin sofrasına yansıyor. Üreticiler

artışların sebebini artan ham madde, enerji ve diğer maliyetler olarak belirtirken

perakendeciler ise artışın enflasyondan kaynaklandığını söylüyor. Ancak hem üretimdeki

maliyet artışları hem de tarladan sofraya uzanan yolculukta eklenen maliyetler tüketicinin

belini büküyor. Artan fiyatlar sonrası Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları

inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediye Başkanı olarak

vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yüksek fiyatlar sebebiyle

şikayetlerini bildiriyor. A markette olan bir ürün diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka

markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir

marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. Hem

çalışanlarımızın hem de vatandaşımızın yanındayız. Devletimizde sizlerin yanında ancak bu

fiyatların önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor. Bir yerde fiyat 1 TL bir yerde 40 TL, diğer

yerde 15 TL bu olmaz olamaz. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

Rekabet ortamı bozuluyor

Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarıda bozduğunu sözlerine ekleyen Başkan

Şimşek "Piyasayı kontrol altında tutan zincir marketler rekabet ortamını da bozuyor. Arada

kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için

elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri

uygulayacağız " açıklamasında bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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