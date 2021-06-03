Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; GÖLBİS'i test etti
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; GÖLBİS'i test etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; GÖLBİS'i test etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurulan GÖLBİS'i test etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurulan GÖLBİS'i test etti. Çok yakında halkın hizmetine açılacak olan sistem hakkında bilgi veren Başkan Şimşek "Gençlerimizi, vatandaşlarımızı ve Ankara Belediye Başkanlarımızı bisiklet sürmeye Gölbaşı'na davet ediyorum" dedi.

Ankara'nın doğası ve güzellikleri ile adından söz ettiren ilçesi Gölbaşı'nda hayata geçen Akıllı Bisiklet Projesi GÖLBİS'i test eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projenin yakında vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti. Ankara'da ilk olan hizmetleri vatandaşlar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Şimşek "Sistemi kurarak hayata geçirdiğimiz GÖLBİS ile bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İstasyonlarımızı ilk olarak Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi'ne kurduk. 56 km'lik bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından istasyon sayımızı arttıracağız. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız" açıklamasında bulundu.

Gençlere bisiklet sürün çağrısı

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Haziran'ın "Dünya Bisiklet Günü" ilan edildiğini de anımsatan Başkan Ramazan Şimşek gençlere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "3 Haziran'ın "Dünya Bisiklet Günü" vesilesiyle, GÖLBİS projemizi açıklamak isterim. Gölbaşı Belediyesi olarak gençlerimize sporu aşılamak ve göl kenarında sağlıkla spor yapabilmelerini sağlamak en önemli gayemiz. Gölbaşımızın doğasına uygun hem Ankaralı hem de misafirlerimizin bu bölgede bisiklete gösterdikleri önemin farkına vararak bu işe başladık. Bisikletlerimizin kurulumu hala devam ediyor. 4-5 noktada hizmet vereceğiz. GÖLBİS, sağlık açısından da çok güzel ve önemli. Ankara'da da bu projeyi başlatan ilk belediyeyiz."

Ankaralı başkanlara bisiklet çağrısı

"Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum" diyen Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Bu salgın döneminde özellikle siz gençlerimiz evlerinde çok sıkıldı. Artık normalleşmeye döndük. Bu normalleşme sürecinde de inşallah gençlerimize hediye vermiş oluruz. Gençlerimiz Gölbaşımız'da rahatlıkla bisiklet sürebilir, sporlarını yapabilirler. Bisikleti olmayan kardeşlerimiz için de bu uygulamanın mutluluk getireceğini düşünüyoruz. Yaşanabilir bir Gölbaşı için elimizden gelen çalışmayı ve mücadeleyi gösteriyoruz. Sadece gençlerimiz için değil bütün halkımızı Mogan Gölü kenarında GÖLBİS e binmeye davet ediyorum. Ayrıca buradan Ankara Belediye Başkanlarıma şunu söylüyor, Başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okuyorum. Gelin hep birlikte Gölbaşı'nda bisiklete binelim."

Kaynak: Bültenler

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