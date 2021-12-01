GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ESNAF İLE BULUŞTU

İSTANBUL (Habermetre) - 1 Aralık 2021, Çarşamba Haberler

Gölbaşılı Esnaflardan İstanbul'a Fuar Ziyareti...

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından düzenlenen "İstanbul Fuar Ziyareti Gezisi" ile Gölbaşılı esnaflar sektörün nabzını tutuyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile Gölbaşılı esnaflar da fuara katılım sağlayarak, yeni yatırım ve iş imkanları değerlendirilecek. Salgın süreci dolayısıyla zarara uğrayan işletmelerin geliştirilmesi konusunda elinden gelen desteği veren Gölbaşı Belediyesi, fuar gezisi aracılığıyla Gölbaşı'ndaki işletmelerde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Yenilikçi projeleri ile Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini ve saygısını kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in öncülüğünde düzenlenen "İstanbul Fuar Ziyareti" ile ilgili konuşan Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı İsa Albut "Ticarette ve sosyal hayatta normalleşme aşamalarında en çok sıkıntıyı çeken esnaf arkadaşlarımız hem yeni bir ticari faaliyet oluşturma hem de işlerine katkıda bulunmak amacıyla bu geziye katılım sağladı. Bu geziyi düzenleyen ve bize destek olan başta Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

27 Kasım sabahı hareket eden kafileyi uğurlayan Başkan Ramazan Şimşek, "Bu projeyi hayata geçirirken amacımız Gölbaşı'nda faaliyet gösteren esnafımıza destek olmak ve işlerinde gelişme göstermelerine aracı olmaktı. Gezimize duyulan ilgiden ve katılımdan da Gölbaşı Belediyesi olarak çok memnunuz, Gölbaşılı esnaflarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza olan hizmetimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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