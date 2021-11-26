Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek temsilcilerle buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyeleri ile buluştu, projelerini anlattı. Hayata geçirdikleri projelerle Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın tüm bölgelerine eşit hizmet götürdüklerinin altını çizdi.

"Gölbaşı Belediyesi olarak hizmetimizi, Gölbaşımızın bütün bölgelerine eşit olarak götürüyoruz. Göreve gelirken, seçim beyannamemizde de sunduğumuz birçok projemizi bugün geldiğimiz noktada hayata geçirmiş bulunuyoruz. Park Eymir nasılsa, Yavrucuk Köyü nasılsa İncek merkez de belediyemizden aynı hizmeti alıyor. Meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla elimizden gelen her türlü desteği vatandaşımıza vermeyi sürdürüyoruz"dedi. Yeni projelerinden bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, katkılarından dolayı yönetim kuruluna ve temsilcilere teşekkür etti.

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