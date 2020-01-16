Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı

16.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:24

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarıyıl tatiline girecek tüm öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil diledi.

Şimşek, yayınladığı mesajında belediye olarak ilçedeki okulların neredeyse tamamına ulaşarak eksiklerinin giderilmesi noktasında çaba gösterdiklerini belirtti.

Mesajında çocuklara da seslenen Şimşek, "Sevgili çocuklar, eğitim, sadece öğretmenlerin çocuklara anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla da gerçekleşir. Tatil bir dinlenme süreci olduğu kadar değişik etkinliklerin de yapılabileceği bir zamandır."

Kaynak: AA