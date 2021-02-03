Gölbaşı Bahçelievler Muhtarı Ceylan'dan "Hanım Eller Pazarı" önerisi
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Gölbaşı Bahçelievler Muhtarı Ceylan'dan "Hanım Eller Pazarı" önerisi

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:13
Gölbaşı Bahçelievler Muhtarı Ceylan'dan

Gölbaşı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan, "Hanım Eller" ismiyle kadınların el işi ürünlerini satabileceği bir pazar kurulmasını önerdi.

Gölbaşı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan, "Hanım Eller" ismiyle kadınların el işi ürünlerini satabileceği bir pazar kurulmasını önerdi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı binasında kadınların el işi ürünleri satışa çıkarılıyor.

Muhtar Mithat Ceylan, AA muhabirine, mahallelerinde kurulacak pazarın, çok faydalı olacağına inandığını belirtti.

Yöresel ürünlerin de yer aldığı gıda ürünlerinin de satılabileceğini kaydeden Ceylan, "Pazarı, kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde kurmak ve sonucunda ev hanımlarına destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Saadet Deniz ise "Ürünlerimize talep çok. Önemli olan bizim burada bir pazara çıkmamız. Biz ev hanımları olarak ürettiğimiz ürünleri ne kadar çok kişiye duyurabilirsek katkısı o kadar çok olacaktır." dedi.

Ev hanımı Hatice Ülker ile Hasibe Sarıkaya da kurulacak pazarın katkı sağlayacağına inandığını söylediler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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