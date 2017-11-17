Gölbaşı Alperen Ocakları'nda Devir Teslim Töreni

Gölbaşı Alperen Ocakları İlçe Başkanı Burak Gülhan, görevini Hamit Kara'ya devretti.



Gülhan, Gölbaşı Öğretmenevi'nde düzenlenen devir teslim töreninde, Horasan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin temellerini attığı Anadolu'nun, yiğit Alperenleri olduklarını söyledi.



Merhum liderleri Muhsin Yazıcıoğlu gibi her zaman Hz. Muhammed'i örnek aldıklarını dile getiren Gülhan, "Şüphesiz davaların en güzeli yüce Allah'ın davasıdır. Bu hak yolda bilerek ya da bilmeyerek gönül kırdığımız olduysa affola." ifadesini kullandı.



Yeni başkan Hamit Kara'ya başarı dileyen Gülhan, "9 yıldır mensubu, 2 yıldır da yürütmekte olduğum Gölbaşı Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı görevimi tertemiz ellere devretmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Her zaman teşkilatımızın yanında ve emrinde olacağım. Şimdiden Hamit kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim utandırmasın." dedi.



Kara da Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti davaya hizmet etmeye devam edeceklerini aktararak, "Yaptığı hizmetlerden dolayı Burak Gülhan'a şükranlarımı sunar, bu sancağı düşürmeden bize teslim ettiği için teşekkür ederim. Ben de bu davaya layık bir şekilde yürüyeceğime sizlerin huzurunda ant içerim." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kara, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öperek, Gülhan'dan görevi devraldı.



Törene, Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmed Zahid Ayan, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Mücahit Durgut, BBP Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Erbay ile davetliler katıldı.