Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı

Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl kurulan Acil Durum Arama Kurtarma Derneği (ADAK), deprem tatbikatı yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl kurulan Acil Durum Arama Kurtarma Derneği (ADAK), deprem tatbikatı yaptı.

ADAK ekiplerinin tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamlığı binasında yapıldı. Senaryo gereği, binaya çatıdan giren ekipler, üst katlara çıkan depremzedeleri, güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da takip etti.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ADAK ekibini, başarılı geçen tatbikatın ardından kutladı.

Öte yandan Atatürk Sahil Park'ta vatandaşlara AFAD iş birliğiyle "Afet Farkındalık Eğitimi" veriliyor. Eğitimler, 12 Haziran'a değin sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Fatma Turgut Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:41:29. #1.13#

title