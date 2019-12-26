Golball Kadın Milli Takımı, Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları ile yemekte bir araya geldi

26.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:09

Ekim ayında katıldıkları Avrupa Şampiyonasında Altın Madalyanın sahibi olan ve Kayseri'de kamp yaparak Finlandiya'da yapılacak olan Uluslar Arası müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile yemekte bir araya geldi.



İl Müdürlüğü güreş Eğitim Merkezinde düzenlenen yemeğe; Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kocasinan Müftüsü Esat Yapıcı, Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, Goalball Kadın Milli Takımı ve Güreş Eğitim Merkezi sporcuları katıldı.



Yemekte Goalboll Kadın Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü ve sporcuları Güreş Eğitim Merkezi sporcularımız ile bir süre sohbet ederek Goalboll hakkında bilgi verdiler ve kazandıkları şampiyonalar ile tecrübelerini anlattı.



Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç; katıldıkları birçok turnuvadan şampiyonluklarla dönen Goalboll Milli takımını tebrik ederek Kayseri'deki kamp sonrası katılacakları turnuvada başarılar diledi.



Ekim ayında Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Goalboll Kadın Milli takımını tebrik eden İl Müdürü Murat Eskici Finlandiya'da katılacakları müsabakada ve 2020 Olimpiyatlarında Milli Takıma başarılar diledi.



Görme Engelliler Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ümmet Ekici ise Goalboll hakkında bilgiler vererek Kayseri'deki kamp boyunca desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkürlerini iletti.



Program hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA