Golan Tepeleri Konusundaki Hadsizliğe Fırsat Vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Elin oğlu dün gece yine tweet attı. Kimden bahsediyorum? Amerika'nın başındaki adamdan. 'Artık Golan Tepeleri'ni İsrail'e vermek için statüsünü tanımanın vakti geldi.' dedi. Dünya öyle bir adamın aklına estiği zaman attığı tweetlerle yönetilecek yer değildir. İkincisi Golan Tepeleri babanın malı değildir. Kimi kime veriyorsun." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, Sultanbeyli'nin en eski problemi olan mülkiyet sorununun çözümü için hükümetin büyük gayret gösterdiğini ve talepleri karşıladığını söyledi.

Sultanbeyli'nin bu hizmetlerin karşılığını 31 Mart'ta çok güçlü bir şekilde göstereceğine inandığını dile getiren Kurtulmuş, kütüphane açılışına koşa koşa geldiğini belirtti.

Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük gücünün sadece topu, tüfeği, ekonomisi, fabrikaları olmadığına dikkati çekerek, "Bir ülkenin en büyük gücü, ülkeyi baştan sona imar edebilecek, kendisini ve Rabbini bilen gençleri yetiştirmektir. Sayın belediye başkanımızı kütüphane açılışı için tebrik ediyorum. Bu kütüphanenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kütüphaneye Mustafa Kutlu'nun isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Mustafa Kutlu, öyküleri ve yazılarıyla Türk edebiyatına adı altın harflerle yazılmış mütefekkir bir insandır. Mustafa Kutlu'nun kitapları, yazıldığı dönemde okuyanlara çok kuvvetli tesirleri olmuş, insanlara yön vermiştir. Kendisine sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, her alanda güçlü olmak zorundadır"

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğinine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz coğrafyada sağa sola sallanan bir Türkiye ayakta duramaz, bölünür, parçalanır. Türkiye, her alanda güçlü olmak zorundadır. Türkiye, ele güne muhtaç olamaz, başkalarına el avuç açamaz. Bütün bu alanlarda güçlü olmamız için siyasi istikrarın, Türkiye'de var olan ekonomik ve siyasi iktidarı korumak, devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Elin oğlu dün gece yine tweet attı. Kimden bahsediyorum? Amerika'nın başındaki adamdan. 'Artık Golan Tepeleri'ni İsrail'e vermek için statüsünü tanımanın vakti geldi.' dedi. Dünya öyle bir adamın aklına estiği zaman attığı tweetlerle yönetilecek yer değildir. İkincisi Golan Tepeleri babanın malı değildir. Kimi kime veriyorsun. Bir taraftan İsrail, en güçlü pozisyonda olduğunu düşünüyor, diğer tarafta İslam dünyası bölük pörçük, paramparça. Böyle bir ortamda 'tamda zamanını bulduk, fırsat bu fırsattır.' diyor. Ancak Türkiye olarak buna müsaade edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, hemen İİT'nın İcra Komitesi'ni İstanbul'da topladı. Türkiye böyle oldubittilere müsaade etmeyecektir. Golan Tepeleri konusundaki bu hadsizliğe de fırsat vermeyeceğiz."

Bunları yapabilmek için Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Onun için 31 Mart bir belediye seçimi doğru ama 31 Mart yeni ve güçlü Türkiye'nin oylanacağı bir seçimdir. 31 Mart'ta sandıklarda Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'i, büyükşehirde Binali Yıldırım'ı açık ara birinci çıkararak belediye başkanı seçeceğiz. 31 Mart'ta yeniden güçlü bir Türkiye'ye daha evet diyeceğiz. Yeniden güçlü Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyeceğiz ve yolunu açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından, Kurtulmuş ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphaneyi gezen Kurtulmuş, ardından Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA