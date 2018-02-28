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Gol Yediren Su Şişesi Satışa Çıktı

Su içerken gol yiyen Duisburg kalecisi Flekken'in su şişesi, geliri engelli çocuklara gitmek üzere açık arttırmaya çıktı.

Bundesliga 2. Ligi'nde Duisburg'un Ingolstadt'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında Duisburg'un kalecisi Mark Flekken su içerken topu ağlarında buldu.

Alman ekibi, Flekken'in su şişesini, geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.

AÇIK ARTTIRMA 4 MART'TA BİTECEK

İletişim bilgileri açıklanırken açık arttırmanın 4 Mart tarihinde biteceği duyuruldu.

5 Mart Pazartesi günü, en yüksek teklifi verenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.

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