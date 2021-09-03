Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı
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Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı

Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 2 milyon sazan yavrusu, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ile Konya'da göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 2 milyon sazan yavrusu, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ile Konya'da göl ve göletlere bırakıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne devredilen Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen sazan balıklarının hasadı yapıldı.

Hasat edilen 2 milyon balık yavrusu Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Konya'daki farklı göl ve göletlere salındı.

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yaptığı açıklamada, bu sezonun bereketli bir üretim dönemi olduğunu söyledi.

Göl ve göletlerdeki doğal ekosistemin devamlılığı için her yıl balık yavrusu takviyesi yapıldığını belirten Tekin, "Burası 6 yıldır atıl durumda olan bir tesisti. Bakanlığımıza devri sonrasında süratle teknik personel görevlendirmesi yaparak burayı üretime hazır hale getirdik." diye konuştu.

Tekin, istasyonun 4 milyon yavru balık üretim kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"İstasyonda devir işleminden sonra ilk kez yavru balık hasadı yaptık. Bu ilk üretim sezonu bizim açımızdan başarılı bir sezon oldu. Kapasitemizin üzerine çıkarak 5 milyon yavru balık üretimi yaptık. Emeği geçen teknik personellerimize teşekkür ediyorum. Adana'nın yanı sıra Genel Müdürlüğümüzce gönderilen dağıtım planda bulunan Konya, Hatay, Mersin, Osmaniye illerine planlanan rakamlarda yavru balıkları göndererek bu illerdeki göl ve göletlerin balıklandırılmasını sağlamış olduk."

Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı
Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı
Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 2 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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