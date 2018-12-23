Göl Üzerinde Zipline Keyfi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Tortum Gölü'nün üzerine kurulan ziplinede vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan ancak köylerindeki kamulaştırma çalışmaları nedeniyle ailesiyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere ilçesine yerleşen Halil İbrahim Bingöl, Tortum Gölü'nün yanına belediyenin desteğiyle restoran, yüzme havuzu ve piknik alanı açtı. İlçenin turist potansiyelini göz önünde bulundurarak insanların gezilerinde daha keyifli vakit geçirmesi için bir çalışma yapmaya karar veren Bingöl, inşaat işlerinde kullanılan ilkel teleferikten esinlenerek kendi imkanlarıyla Tortum Gölü üzerine makaraların çelik halat üzerine bağlanarak ilerleme şekli olan zipline inşa etti. İlçeyi ziyarete gelen vatandaşlar, hem doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Uzundere'de piknik yapmanın hem de Tortum Gölü üzerinde zipline heyecanı yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Şirince Tesisi'nin işletmecilerinden Şakir Bingöl, ziplineyi ilk defa görenlerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Teleferikten esinlenerek buraya bu tesisi kurduk. İnsanlar zipline yapmayı seviyorlar. Heyecan veriyor, eğlenceli. Talepte oldukça fazla. Erzurum'da kış havası yaşanırken Uzundere'de bahar havası var" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA