Gol sonrası asker selamı

Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.

14.10.2019 09:59
Gol sonrası asker selamı

Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.


Malkara 14 Kasımspor ile Sağlamtaşspor arasında oynanan maçta Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik unutulmadı. Atılan penaltı golünün ardından Malkara 14 Kasımsporlu futbolcular, tribünlere asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı kahramanlarına destek verdi. Taraftarlar da bu jeste kayıtsız kalmayarak alkışla karşılık verdi.


Malkara 14 Kasımspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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