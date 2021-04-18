Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı
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Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı

Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir'e atılan golden sonra yedek kulübesine gelip Altay Bayındır'ın formasını kameralara gösterdi.

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Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir'e atılan golden sonra yedek kulübesine gelip Altay Bayındır'ın formasını kameralara gösterdi.

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular attıkları golden sonra sevinç gösterisinde Altay Bayındır'ı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde el bileği kırılarak sakatlanan ve bu akşamki maçta forma giyemeyen genç kaleciye takım arkadaşları golle mesaj yolladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 40. dakikada Szalai'nin golünden sonra yedek kulübesine gelerek sevinçlerini Altay'ın formasını kameralara göstererek yaşadı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı
Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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