Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı
Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir'e atılan golden sonra yedek kulübesine gelip Altay Bayındır'ın formasını kameralara gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir'e atılan golden sonra yedek kulübesine gelip Altay Bayındır'ın formasını kameralara gösterdi.
Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular attıkları golden sonra sevinç gösterisinde Altay Bayındır'ı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde el bileği kırılarak sakatlanan ve bu akşamki maçta forma giyemeyen genç kaleciye takım arkadaşları golle mesaj yolladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 40. dakikada Szalai'nin golünden sonra yedek kulübesine gelerek sevinçlerini Altay'ın formasını kameralara göstererek yaşadı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı