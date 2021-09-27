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Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Doğu Anadolu'nun en gözde kentlerinden biri olan Elazığ'da turizmin kalkınması için bungalov evler inşa ediliyor.

ELAZIĞ (İHA) - Doğu Anadolu'nun en gözde kentlerinden biri olan Elazığ'da turizmin kalkınması için bungalov evler inşa ediliyor. Hazar gölü kenarına şimdilik 2 tane yapılan bungalov evleri ziyaretçilerini bekliyor.

Elazığ'da bulunan ve tatilcilerin gözde mekanı olan Hazar gölünün cazibesinin arttırılması için girişimlere başlandı. Bu kapsamda bir girişimci kendi arazisi üzerine 2 adet bungalov ev inşa etti. Yapılan evler özel günler için de kiraya verilirken, bungalov evler bir ailenin rahatlıkla kalabileceği otel konforunda dizayn edildi. İklim şartlarına göre yapılan evler, Elazığ'ın tanıtımına ve turizmine katkı sunacak.

"Elazığ'a hizmet getirmenin mutluluğun yaşıyorum"

Bungalov evlerini Elazığ'da yapmayı düşündüklerini aktaran Arda Koyuncu, "Çeşitli yerlerde bu evleri gördük. Rize'de, Artvin'de, Karadeniz Bölgesinde oldukça yaygın. Biz de neden Elazığ'da olmasın dedik ve bu işe girerek imalatını yapmaya başladık. Birkaç tane projelerimiz var. Elazığ'da nasıl olacak diye düşünüyoruz. Elazığ'ın tanıtımına, turizmine katkı sunmak istiyoruz. Biz bunu daha ileri taşıyacağız inşallah. Elazığ'ın bütün bölgelerine yaymayı düşünüyoruz. Biz yeni bir girişim içerisindeyiz istiyoruz ki Elazığ'da da bungalov evlerden olsun. Evin özellikleri yaz ve kışa dayanıklı, bölgemizin iklim şartlarına göre tasarlıyoruz evlerimizi. Hem soğuğu hem de sıcağı sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde dizayn ediliyor. Metrekare fiyatımız 2 bin 200 lira. Fiyatlarımız 90 bin liradan başlıyor. Siz hayal ediyorsunuz, biz gerçekleştiriyoruz. Bunun çizimlerini siz de yapabilirsiniz, mühendislerimiz, mimarlarımız ve ustalarımızla hayal ettiğiniz şekilde 30 gün içerisinde anahtar teslimi yapıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Burada bitirdiğimiz projeyi özel günler için kiraya da veriyoruz. Sivrice ilçesinin kalkınmasını istiyoruz. Elazığlıyım Elazığ'ı seviyorum. Buraya da bir hizmet getirmenin mutluluğunu yaşıyorum ve bunu daha ileriye taşımak istiyorum. İnşallah elimizden tutan olursa daha güzel şeyler yapacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

Göl manzaralı bungalov evler Elazığ'ın turizmine katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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