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Gol kralı Çolak, 'bentonit kili'ni tanıttı

Dünya üzerinde şifa kaynağı olarak bilinen, Osmanlı'da adı 'tin-i mahtum' olan 'bentonit kili' düzenlenen tanıtım toplantısıyla halka tanıtıldı.

Gol kralı Çolak, 'bentonit kili'ni tanıttı
09.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:22

Dünya üzerinde şifa kaynağı olarak bilinen, Osmanlı'da adı 'tin-i mahtum' olan 'bentonit kili' düzenlenen tanıtım toplantısıyla halka tanıtıldı.

Ünye Madencilik tarafından birçok ülkeye ihracatı olan bentonit kilinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin faydalı olduğu bilinirken, özellikle tedavi amaçlı olarak kullanılan maddenin ise Sağlık Bakanlığı ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylanmış.

Eski milli futbolcu ve gol kralı olan Tanju Çolak ile Medikil ve Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen organizasyonla tanıtımı gerçekleştirildi. Dünyanın en değerli yataklarından biri olan Ünye Fatsa bölgesindeki yataklarda Medikil firması tarafından üretilen kilin, altın ayakkabı sahibi ve gol kralı Tanju Çolak da sürekli olarak kullandığını ve çok faydalı bulduğunu ifade etti.

"Türkiye'de ilk ve tek üreticisiyiz"

Tanıtım programının açılışında konuşan Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Bentonit kilinin tüm dünyaya duyurma başarısıyla bizler önemli bir adım attık. Bizler de bütün misafirlerimizin huzurunda tüm dünyaya haykıralım istedik. Şu an sizlerin de bildiği gibi kötü günlerden geçiyoruz. Çünkü şu an dünyanın da gündeminde olan bir virüsle başımız beladadır. Aslında dünyanın birçok yerinde virüs var ve bizler onlarla yaşamayı öğrenirken korona virüsle de yaşamayı öğreneceğiz. Ancak bizlerden bin yıl önce yaşayanlar bu salgın hastalıkların ne olduğunu bile bilmeden bu bentonit kilini biliyorlardı ve kullanıyorlardı. Osmanlı'da bunun adı 'tin-i mahtum' dedikleri topraktır. O zamanlarda en çok zehirlenmeleri ve salgın hastalıkları önlediği olarak bilinen bentonit kilini özellikle kuzey Avrupa çok iyi kullanıyorlardı. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde bentonit kilinin etkili olduğu biliniyordu. Bentonit kilinin Türkiye'de ilk ve tek üreticisiyiz" dedi.

Tanıtım programına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bugün Ünyemizde müstesna günlerimizden birini yaşıyoruz. Bentonit kili ile alakalı Hamit Bey ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hamit Tecer Bey'in bentonit kili ile alakalı çalışmalarıyla büyük bir zenginlik kazanıyoruz. Bakanlığımızın zamanında bu kil çalışmalarımızın önünü açmış ve şimdilerde ise bu çalışmaların olağan derecede olumlu olduğunu görüyoruz. Aslında bentonit kilinin 1980 yılına kadar adı bile bilinmiyordu. O zamanlarda bentonit ile ilgili yapılan çalışmalarda projelerinin hazırlanması Hamit Tecer Bey'e kısmet oldu. Bununla beraber hem tıp hem sağlık açısından bu bentonit ile beraber güzel çalışmalar yaparız" diye konuştu.

Ünye Madencilik'in ürettiği bentonit kili nedeniyle tanıtımında konuşan efsane gol kralı ünlü futbolcu Tanju Çolak, "Bu pandemi süreci içerisinde bağışıklık sistemlerimizin temizlenmesi için bana birçok ot ve benzeri ürünler söylediler. Ancak son olarak bağışıklık sistemlerimize iyi gelir diye gıda takviyesi arıyorum. Biz de bu virüs bize bu alacağımız takviye ile bulaşmasın istiyoruz. Tabii, daha sonra kardeşim Yücel Çolak'a bu konuyu anlattığımda bu kilin efsane olduğunu öğrendim. Ürünü kullanmaya başladığımda ben de sağlığımın ne denli değiştiğini öğrendim" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ise, "İnsan sağlığı açısından tedavi ve salgınlarda kullanmak üzere bir çok ürünü geliştirmiş Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer'i tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki Ünye madenciliğin gelişmeleri ve Türkiye'deki değişimler ile birlikte bu kil maddesinin insan sağlığı açısında önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bentonit kilinin tanıtım sonrasında ise anı fotoğrafları çekildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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