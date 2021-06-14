Göl kıyısında yılanların "balık" kapma kavgası
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Göl kıyısında yılanların "balık" kapma kavgası

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Göl kıyısında yılanların "balık" kapma kavgası Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında iki su yılanının "balık" kapma kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Göl kıyısında yılanların "balık" kapma kavgası

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında iki su yılanının "balık" kapma kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nde yaşayan Erman Yağar, göl kıyısında gezerken suların çekildiği sazlık alan içerisinde sığ sularda bir yılanın balık yakaladığını ve yutmaya çalıştığını fark etti. Cep telefonuyla bu anları görüntülemeye başlayan Erman Yağar'ın kayıt yaptığı esnada belgesel filmlerini aratmayacak ilginç görüntüler yaşandı. Yakaladığı Çin sazanı balığını yutmaya çalıştığı esnada yılanın yanına sazlıklar arasından daha uzun başka bir yılan geldi. İkinci bir yılanın gelmesi üzerine ağzında balık olan yılan hemen avına sarılarak korumaya çalıştı. Sonradan gelen yılan, diğer yılanın ağzında olan balığı almak için hızla hamle yaptı. Kısa bir süre yaşanan balığı kapma yarışında kazanan sonradan gelen yılan oldu. Yılanlar arasında yaşanan balık mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Avını aldıktan sonra göl sularına doğru ilerleyen yılan, sazlıklar arasında gözlerden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler ilgi çekti. Erman Yağar'ın çekimini yaptığı video kısa zamanda çok sayıda beğeni topladı ve yorumlar aldı.

Erman Yağar, göl kenarında gezerken canlı bir balığı yutmaya çalışan yılanı görünce cep telefonuyla bu anları kayıt altına almak isterken yılanların çok ilginç bir balık kapma mücadelesine tanıklık ettiğini belirtirken, daha sonra ise sosyal medyada bu görüntüleri takipçileriyle paylaştığını aktardı.

Göl kıyısında yılanların 'balık' kapma kavgası
Göl kıyısında yılanların 'balık' kapma kavgası
Göl kıyısında yılanların 'balık' kapma kavgası
Göl kıyısında yılanların 'balık' kapma kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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