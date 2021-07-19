Göl kıyısında tarihi eser bulundu
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Göl kıyısında tarihi eser bulundu

Göl kıyısında tarihi eser bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün kıyısında Roma dönemine ait sütun parçası çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün kıyısında Roma dönemine ait sütun parçası çıktı.

İznik Göllüce sahilinde vatandaşlar tarihi eser sütün parçasını gördüklerini yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri Göllüce Mahallesi sahiline giderek incelemede bulundu. Durum müzeye bildirildi. Yetkililerin incelemesinin ardından sütunun İznik müzesine bırakılması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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