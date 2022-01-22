Gol atan futbolcunun forması Store'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gol atan futbolcunun forması Store'da

Gol atan futbolcunun forması Store'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Kulübü, lig maçlarında gol atan futbolcuların imzalı formasını Kayserispor Store'da satışa çıkarıyor.

Yukatel Kayserispor Kulübü, lig maçlarında gol atan futbolcuların imzalı formasını Kayserispor Store'da satışa çıkarıyor.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, taraftarların resmi ürünlerin satıldığı mağazaya daha fazla ilgi göstermesi için yeni bir uygulama başlattı. Artık her maçta gol atan futbolcunun imzalı forması Kayserispor Store'da satışa çıkarılacak. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Store Sorumlu Yöneticisi Ali Kaynar; "Gol atan futbolcunun formasını hazırlıyoruz ve bunu satışa çıkarıyoruz. Kulübümüze destek amaçlı bu formaları 2 bin TL'den satmayı planlıyoruz ve sattık da. Bu rakam bedel değil, kulübe destek" dedi.

Yeni transferlerin formalarını da hazırladıklarını ve satışa çıkardıklarını ifade eden Ali Kaynar, "Yeni gelen futbolcularımızın formaları da hazır. Store'daki ürün sayısı artacak. Sadece forma ve polar olarak kalmayacak. Taraftarlarımız bundan sonra gönül rahatlığıyla Store'dan alışveriş yapabilecekler. Kayserispor'un mağazasını daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Gol atan futbolcunun forması Store'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title