Gökyüzünün Yıldızları Antalya'da Eurasia Airshow'da Buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow'un 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacağı ve Antalya ekonomisine de 200 milyon TL'lik bir katkı sağlayacağı bildirildi.

Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getirecek Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde turizmin başkenti Antalya'da düzenlenecek. Antalya Uluslararası Havalimanı içinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

Antalya ekonomisine de büyük katkı sağlayacak fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda yaklaşık 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow'da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak. Medyacity tarafından organize edilerek Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olacak.

Dünya havacılığının yeni sahnesi Eurasia Airshow

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan bu dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon TL'lik bir katkı sağlayacak Eurasia Airshow fuarı Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak. Fuar kapsamında 100'ü aşkın ülkeden 500 bin ziyaretçi ağırlanacak.

Airbus A350-1000 ilk kez Türkiye'ye geliyor

Bugüne kadar 30'dan fazla ülkede tanıtılan Eurasia Airshow'a, özellikle Rusya'dan yoğun bir katılım bekleniyor. Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İlk uçaklar geldi

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow'da yerlerini almaya başladı. Royal Aır Force, AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

"1.5 yıllık çalışma"

Eurasia Airshow CEO'su Ferhat Yenibertiz, 1.5 yıllık bir çalışmanın ardından bugünlere geldiklerini belirterek Eurasia Airshow'un beş gün süreceğini belirtti.

Organizasyonun ilk üç gününün ticari son iki gününün ise halk günü olacağını kaydeden Yeni Bertiz,"Bu fuarı değerli kılan kaliteli delegasyonların geliyor olmasıdır.66 ülkeden katılımcıların yanı sıra 73 uçak yerini sahada alacak. Antalya Havalimanı'nda toplam 3 yüz bin metrekare alan üzerinde organizasyonu yapıyoruz. Baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin cüsse olarak en büyük fuarıdır diyebiliriz. Uzun bir pazarlama süreci yaşadık ve 13 ülke dolaştık." diye konuştu.

"Halk gününde 4 yüz bin ziyaretçi"

Halk gününde 4 yüz bin ziyaretçi beklediklerini ifade eden Yenibertiz,"Bilet rakamlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ticari amaçla yapılmış bir kurgu içinde olmadık. Yeni neslin havacılığa bakışını değiştirmek için önemli bir organizasyon olarak görüyorum.Gençlerimiz kariyer planlarında değişikliğe gidecektir. Yurt dışından yabancı firma sayımız 320'ye ulaştı. 5 gün içinde 100'ün üzerinde gösteri olacak. Gökyüzü gösteriye doyacak. İlk kez Türkiye'de hava yolu şirketlerinin CEO'larının zirvesi ve sektördeki kadın yöneticilerinin katılımıyla sempozyum düzenlenecek."dedi.

"10 milyar dolarlık iş hacmi"

Organizasyonun her iki yılda bir gerçekleşeceğini işaret eden Ferhat Yenibertiz, "Biz aslında hayal pazarladık. Bütün ülkeleri, delegasyonlara geçmişi olmayan bir organizasyonu hayal pazarlayarak başladık bu noktaya getirdik. Halk gününde hava gösterileri olacak. Ekonomik anlamda iş hacmi olarak 10 milyar dolarlık bir anlaşmalar bekliyoruz. Yaklaşık olarak Antalya'ya da 200 milyon TL'lik katkı sağlayacağını bekliyoruz. Yurt dışından günü birlikte olsa 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. "ifadelerine yer verdi.

"S-400'ü küçük maketleri"

Rusya'nın organizasyona büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yenibertiz,"S-400 füzelerinin gerçek ebatlardaki maketlerinin gelişiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Süreç devam ediyor. Ruslar yinede belirli ölçüde maketler getirecekler."dedi.

"Royal Aır Force ilk gelenlerden"

30 bin metrekarelik kapalı bir alanda havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürün ve kabiliyetlerini sergileyeceğini ifade eden Ferhat Yenibertiz, "Eurasia Airshow'un en önemli yeri hava şovlarıdır. Bu anlamda fuarın birincisinde 73 uçağa ulaşmak çok iddialıdır. Ukrayna'nın Antonov ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Royal Air Force alanda yerini aldı. Royal Air Force yakıt ikmal uçağıdır. Bu uçak Türkiye'ye ikinci kez geliyor. Daha önce askeri bir görev için gelmişti ve duyurulmamıştı. Şov için ilk kez geldi. Bir çok askeri uçak gelecek. 15 platform bekliyoruz bu kapsamda. Dünyada üretilen ve marka olan tüm uçaklar organizasyonda yer alacak" dedi. - ANTALYA