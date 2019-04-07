Gökyüzünün Yeni Bekçileri Brövelerini Taktı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, "15 Temmuz sonrası gücünü kaybedeceği düşünülen TSK ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de milli menfaatlerimizi korumaya devam ederken bir yandan da terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında çok yüksek isabet oranlarıyla kendilerine tahsis edilen hedefleri başarıyla yok etmiştir." dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında, aldıkları eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan 43 subay için tören düzenlendi.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören birliğinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, pilotların eğitimini içeren sinevizyon gösterisi sunuldu. Eğitim birincisi tarafından yaş kütüğüne uçak maketi çakılması sonrasında, Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, dereceye giren pilotlara brövelerini taktı.

Diğer mezunlara da diploma ve brövelerinin takdim edilmesinin ardından konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, özgür semaların yeni bekçilerini kucaklayacağını belirtti.

Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmaların güçlü bir silahlı kuvvetler ve onun ayrılmaz parçası olan hava kuvvetlerine sahip olmanın zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Orgeneral Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşundan bu yana çağdaş havacılık teknolojisi ve harekat uygulamalarından geri kalmamak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin nitelikli personeli, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığında saygın bir yeri olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, "15 Temmuz günü aramızda yuvalanmış bir kısım hainin sahip olduğumuz yüce değerlere ihanet etmesi bizi derinden yaralamış olmasına rağmen bu şer odaklarının hevesleri kursaklarında bırakılmıştır. Ayrıca 15 Temmuz sonrası gücünü kaybedeceği düşünülen TSK ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de milli menfaatlerimizi korumaya devam ederken bir yandan da terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında çok yüksek isabet oranlarıyla kendilerine tahsis edilen hedefleri başarıyla yok etmiştir." diye konuştu.

Küçükakyüz, bu büyük ihanetin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarının kenetlenerek büyük bir aile olunduğunu tüm dünyaya gösterdiğine işaret ederek, terörle mücadele harekatlarında zamana duyarlı hedefleme ve dinamik hedefleme gibi ileri seviye eğitim, koordinasyon ve teknolojilerin kullanılması gereken harekat görevlerini de başarıyla icra ettiklerini, ülke savunmasında üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini bildirdi.

Mezun olan personele de seslenen Orgeneral Küçükakyüz, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetlerinin dünyanın önde gelen hava ve uzay güçlerinden biri olma hedefine önemli katkılarda bulunacağınıza, size kanunlarda verilen yetkiler paralelinde şartlar ne olursa olsun, dürüstlük ve çalışkanlıktan taviz vermeyeceğinize olan inancım tamdır. Devletimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı olmanız, unutmayınız ki sizi bütün yanlışlıklardan koruyacak, yolunuza ışık tutacaktır. Askerin yemini ile başlamış olan şerefli mesleki yolculuğunuz bugün göğüslerinize taktığınız brövelerinizle bir başka onurlu payeyi de kazanmış olarak devam edecektir."

Orgeneral Küçükakyüz'ün, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadeleriyle konuşmasını tamamlamasının ardından, Bakan Akar ve komutanlar eğitimi tamamlayan pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA