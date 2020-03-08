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Dünya Kadınlar Günü

Gökyüzüne ilham veren kadınlar

Gökyüzüne ilham veren kadınlar -TUSAŞ'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi Dünya havacılık sektörüne yön veren ve ülkenin lider havacılık ve savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte bir...

08.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:38
Gökyüzüne ilham veren kadınlar

Gökyüzüne ilham veren kadınlar

-TUSAŞ'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

ANKARA - Dünya havacılık sektörüne yön veren ve ülkenin lider havacılık ve savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli gururlarımızın gökyüzünde yerini almasında önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutmadı. Yaklaşık bin 400 kadın çalışanın katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu.

TUSAŞ, geçtiğimiz yıl savunma sanayiinde kadın istihdamına dikkat çekmek ve kadınların el emeği yoğun havacılık sektöründe daha fazla görev almasını amaçlayarak başlattığı "Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar" projesi ile Stevie Awards'da "Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası" ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl daha farklı bir konseptle yeniden tasarlanan projede Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 20 genç kadın öğrenci, TUSAŞ'ta görev yapan 20 kadın yönetici ile bir araya getirildi. Toplamda 6 ay sürecek mentorluk projesi kapsamında mentorlar, mentileri ile bire bir iletişim ve profesyonel destek neticesinde öğrencilerin kariyer yolculuklarında yeni bir ufuk çizmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda sektörün dinamiklerini de anlama fırsatı sunan program sonunda mentiler, mentorleri liderliğinde 1 tam gün TUSAŞ'ta deneyim hakkına da sahip olacaklar.

Gökyüzüne ilham veren kadınlar

Kaynak: İHA

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Gökyüzüne ilham veren kadınlar

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