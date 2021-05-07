Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
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Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler, heyecana yol açtı.

Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler, heyecana yol açtı.

İnegöl ilçesinde 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir kaç dakika sonra gözden kayboldu. SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları İnegöl üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi. Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 22 Nisan'da uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Türkiye semalarından geçerken görüldü.

Findstarlik.com'daki verilere göre yerel saat 22.00'da görüldüğü kayıtlara geçti.

Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı
Gökyüzündeki ışıklı cisimleri görenler şaşkınlık yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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