Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
Haberler » Güncel » Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı - Haber

Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

28.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:49
Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.


Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan Ay ve yıldız, Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Yan yana gelen ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et