Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
28.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:49
Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan Ay ve yıldız, Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Yan yana gelen ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA