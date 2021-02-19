Gökyüzünde oyunun kurallarını TEKNOFEST Sürü İHA yarışması değiştiriyor

Yakın geleceğin en gözde teknolojilerinden olan Sürü İnsansız Hava Araçları (Sürü İHA) Yarışması Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Yakın geleceğin en gözde teknolojilerinden olan Sürü İnsansız Hava Araçları (Sürü İHA) Yarışması Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, önemi her geçen gün artan gerek sivil gerekse askeri uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda başarı ile kullanılan Sürü İHA katma değeri yüksek teknolojilerin başında geliyor.

TEKNOFEST kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Sürü İHA Yarışmasının temel amacını ise tanımlanmış görevleri sürü halinde yapabilen İHA'ların oluşturulmasına yönelik yazılım algoritmaları geliştirilmesi ve bu algoritmaların başarımlarının fiziksel ortamda Sürü İHA'lar ile gösterilmesi oluşturuyor.

Geçen senelerde simülasyon ortamında gerçekleştirilen yarışma bu sene ilk defa fiziksel ortamda geliştiriliyor. Katılımcıların Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma, alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma ve staj yapma imkanı da yakalayacağı yarışmada aynı zamanda gençlerin konu ile ilgili yönlendirilmesi, deneyim ve bilgilerinin artırılması hedefleniyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat.

Elemeleri geçen takımlara yarışmada kullanılacak İHA da sağlanıyor

Yarışma şartnamesinde yer alan İHA bireysel kalkış, havada formasyon oluşturma, formasyon halinde kalkış, sürüye yeni birey eklenmesi, sürüden birey çıkarılması, formasyon koruma ile sürü halinde yön değiştirme, formasyon değiştirme, sürü ayrılması, sürü birleştirme, sürü halinde navigasyon, sürü halinde yükselme alçalma, sürü/sürüler halinde eş zamanlı ve sıralı otomatik iniş görevlerini ve gösterimler sırasında İHA'ların çarpışmamasını sağlamak değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Takımlardan ön tasarım raporunda algoritma ve tasarımlarını; sunumda ise ek olarak simülasyon sonuçlarını göstermeleri bekleniyor. Elemeleri geçen takımlara yarışmada kullanılacak tipte örnek bir İHA da sağlanıyor.

Birden fazla, otonom veya yarı-otonom olarak kontrol edilebilen, birbiri ile sürekli iletişim halinde olan, yaptığı görevi bir bütün olarak gerçekleştiren, farklı boyut ve yetenekleri olan İHA'lar askeri operasyonlardan orman yangınlarına müdahaleye kadar çok önemli alanlarda kullanılıyor.

Gökyüzünün kurallarını değiştirecek yetenekli gençlerin fark yaratacakları yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor.

Toplamda 90 bin TL'lik para ödülünün bulunduğu yarışmada takımlara projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

35 farklı teknoloji yarışması gençleri bekliyor

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.

TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roket'en World Drone Cup'a, Model Uydu'dan Hack İstanbul'a kadar onlarca nefes kesen yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret edilmesi yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız