Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı - Haberler
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Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu.

MERSİN (İHA) - Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği anlar kameraya yansıdı.

Mersin'de akşam saatlerinde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde oltayla balık avlayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bulutların arasından apartmanların üstüne yansıyan gün ışığı etkileyici bir manzara oluşturdu.

(İHA)

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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