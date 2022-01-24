Gökyüzünde mercek bulutu görüldü

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mercek bulutunun hızlandırılmış şekilde görüntülenmesi VAN - Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır." şeklinde tanımlanıyor.