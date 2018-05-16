Gökyüzünde Kokpit Camı Patlayınca Pilot Dışarı Fırladı
Çin'den Tibet'e doğru yol alan yolcu uçağının kokpit camı yerden 10 kilometre yüksekte patlayınca pilot camdan dışarı fırladı.
Çin'in Çongçing bölgesinden Tibet'e gitmek üzere havalanan Sichuan Havayolları'na ait uçağın kokpit camı patladı.
BELİNE KADAR CAMDAN SARKTI
Uçuşun 30. dakikasında yaşanan olayın ardından, uçağın pilotu beline kadar camdan dışarı çıktı. Airbus A319 tipi uçağın pilotu, emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten kurtuldu.
SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ
Yaşanan korku dolu anları anlatan yardımcı pilot Liu Chuanjian, "Kokpitteki her şey uçuşuyordu. Uçak öyle sarsılıyordu ki, göstergeleri okuyamıyor, radyoyu duyamıyordum" ifadelerini kullandı.
119 yolcusu bulunan uçak, kimse zarar görmeden Çengdu kentine indi.
YARDIMCI PİLOT KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Uçağı sorunsuz bir şekilde Çengdu kentine indiren yardımcı pilot kahraman ilan edildi.
YORUMLAR (8)
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OLAY ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL, BEN AYNAYI DÜZELTMEK İÇİN DIŞARI SARKMIŞTIM, OLAYI ÇARPITTILAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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devamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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DURMAK YOK YOLA DEVAMCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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heee kahramanCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ön camın vidalarını içten değil dıştan atmışlardırCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır