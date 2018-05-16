Gökyüzünde Kokpit Camı Patlayınca Pilot Dışarı Fırladı

Çin'in Çongçing bölgesinden Tibet'e gitmek üzere havalanan Sichuan Havayolları'na ait uçağın kokpit camı patladı.

BELİNE KADAR CAMDAN SARKTI

Uçuşun 30. dakikasında yaşanan olayın ardından, uçağın pilotu beline kadar camdan dışarı çıktı. Airbus A319 tipi uçağın pilotu, emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten kurtuldu.

SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Yaşanan korku dolu anları anlatan yardımcı pilot Liu Chuanjian, "Kokpitteki her şey uçuşuyordu. Uçak öyle sarsılıyordu ki, göstergeleri okuyamıyor, radyoyu duyamıyordum" ifadelerini kullandı.

119 yolcusu bulunan uçak, kimse zarar görmeden Çengdu kentine indi.

YARDIMCI PİLOT KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Uçağı sorunsuz bir şekilde Çengdu kentine indiren yardımcı pilot kahraman ilan edildi.