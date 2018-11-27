Gökyüzünde Klarnetle Çanakkale Türküsü Çaldılar

Ordu'da bir yamaç paraşütü sporcusu ve lise öğrencisi, 500 metre yükseklikte şehitleri yad etmek için klarnetle Çanakkale Türküsünü çaldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak'ta görev yaptıktan sonra memleketi Ordu'ya dönen ve Ordu Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Durmuş Şahin, yamaç paraşütü sporu yapmaya başladı. Aynı zamanda Altınordu ilçesinde Ordu Sportif Havacılık Kulübü (OSHAVK) Başkan Yardımcısı olan Durmuş Şahin, şehitleri yad etmek için ilginç bir olay gerçekleştirdi. Eski bir asker olarak şehitleri yad etmek isteyen Durmuş Şahin, sokak sanatçısı ve klarnet çalan lise öğrencisi arkadaşı Umut Bektaş ile dünyanın en iyi yamaç paraşütü yapılan alanları arasında gösterilen 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi. Havada 15 dakika kalan ikiliden klarnet sanatçısı Umut Bektaş, Çanakkale türküsünü sonuna kadar çaldı.

"ŞEHİTLERİMİZİ TEKRAR YAD EDİYORUZ"

Yamaç paraşütü sporcusu ve OSHAVK Başkan Yardımcısı Durmuş Şahin, 6 yıldır yamaç paraşütüyle ilgilendiğini belirtti. Bir süredir şehitleri yad etmek için bir etkinlik yapmayı düşündüğünü belirten Şahin, "Eski bir askeri personel olduğum için bu düşüncemi gökyüzüne yansıtmak istedim. Umut Bektaş adlı klarneti çok ustaca çalan ve aynı zamanda sokak sanatçısı olan arkadaşımla Çanakkale türküsünü seslendirmeyi düşündük. Atladıktan sonra Çanakkale türküsünü klarnette duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Bunu hayata geçirdiğim için mutlu oldum. Şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi. Daha önce TSK'da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirten Şahin, "Uzman çavuş olarak 3 yıl Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak'ta görev yaptım. Kuzey Irak'ta 6 ay kaldım. Aslında bırakmak istemedim, vatan sevgisi çok başka bir şey. Artık bir yerden sonra olmadığını fark ettim. Çünkü hep Güneydoğu'da görev yaptım ve bu durum aile yaşantısına olumsuz yansıdı. Kafamda devlet memuru olmak vardı. O da oldu çok şükür. Ama vatan sevgisi her zaman içimde var" diye konuştu.

(İHA)