Gökyüzünde esrarengiz ışıklar merak uyandırdı
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Gökyüzünde esrarengiz ışıklar merak uyandırdı

Gökyüzünde esrarengiz ışıklar merak uyandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul semalarında akşam beliren esrarengiz sıralı ışıkları görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

İstanbul semalarında akşam beliren esrarengiz sıralı ışıkları görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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