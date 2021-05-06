Gökyüzünde esrarengiz ışıklar merak uyandırdı
İstanbul semalarında akşam beliren esrarengiz sıralı ışıkları görenlerde şaşkınlığa neden oldu.
İstanbul semalarında akşam beliren esrarengiz sıralı ışıkları görenlerde şaşkınlığa neden oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinden sonra gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı